Podcast JR 15 Min #1205 | Receitas falsas, riscos reais: o mercado paralelo de canetas emagrecedoras

Mesmo após a implementação das novas regras da Anvisa, que exigem receita médica em duas vias e a retenção do documento pelas farmácias, a busca por canetas emagrecedoras segue em alta. Com ela, cresce também o mercado ilegal. Em redes sociais, criminosos vendem receitas falsificadas por até R$ 200. Outro alerta é o aumento na circulação de versões manipuladas ou vendidas sem qualquer controle sanitário, que fogem completamente dos padrões de eficácia e segurança exigidos por lei. Quais os riscos legais para quem compra ou comercializa receitas falsas? O que pode acontecer com quem usa essas substâncias sem orientação adequada? E como está funcionando o novo protocolo de venda nas farmácias? Luiz Fara Monteiro e o repórter Filipe Brandão debatem os impactos da nova regulamentação e os desafios da fiscalização com a endocrinologista Carolina Castro Porto Silva Janovsky, professora da Unifesp e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).



