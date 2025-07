Podcast JR 15 Min #1206 | Crise climática: por que os desastres naturais estão aumentando no país?

Entre 2020 e 2023, o Brasil registrou mais de 7.500 desastres climáticos provocados por chuvas intensas — um aumento de 220% em comparação com a década de 1990, de acordo com estudo da Unifesp. Inundações, enxurradas, temporais e deslizamentos já atingem mais de 80% dos municípios do país. O caso mais alarmante é o do Rio Grande do Sul, que, mesmo após um ano das enchentes históricas, voltou a enfrentar alagamentos, mortes e o deslocamento de milhares de famílias. O que explica a escalada desses eventos extremos? Como as mudanças climáticas atingem, em especial, as populações mais vulneráveis? E o que os centros urbanos precisam mudar para evitar novas tragédias? Luiz Fara Monteiro e o repórter Jairo Bastos discutem o tema com o ambientalista Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!