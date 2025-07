Podcast JR 15 Min #1207 | Invasão digital: o ataque que expôs a fragilidade do sistema financeiro

Um ataque hacker a uma das empresas que conectam instituições financeiras ao Banco Central acendeu o alerta sobre a segurança de um dos sistemas mais sensíveis do país: o que movimenta bilhões de reais todos os dias. A invasão, confirmada pela Polícia Federal e comunicada pela empresa de software, não atingiu diretamente o Banco Central, mas afetou as chamadas contas de reserva, usadas pelos bancos para realizar transferências. Pelo menos seis instituições financeiras foram impactadas. Os criminosos conseguiram desviar centenas de milhões de reais por meio do sistema de pagamentos do Pix. Como o ataque foi possível? O sistema financeiro brasileiro é realmente seguro? E o que pode ser feito para prevenir novas invasões? Giovanna Risardo e o repórter Emerson Ramos conversam com o advogado Bernardo Santos, sócio na área de Proteção de Dados e Cibersegurança do Madrona Advogados.



