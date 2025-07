Podcast JR 15 Min #1208 | Cúpula do BRICS termina com novas diretrizes e resposta a Trump

A reunião da Cúpula dos BRICS chegou ao fim no Rio de Janeiro, e não foi apenas mais um encontro entre chefes de Estado. Pela primeira vez desde a ampliação do bloco, que agora conta com 11 países, o grupo consolidou novas diretrizes em áreas como saúde, inteligência artificial e clima, e se posicionou de forma incisiva diante das tensões comerciais e dos conflitos internacionais. Em meio a um cenário global instável, o presidente Lula voltou a defender o multilateralismo como resposta aos conflitos e fez duras críticas ao funcionamento da ONU. A cúpula também foi marcada por uma resposta contundente às declarações do presidente americano Donald Trump, que ameaçou impor tarifas a países alinhados ao BRICS. Mas, afinal: o que essa cúpula representa para o futuro da geopolítica? Como os novos membros alteram a dinâmica interna do bloco? E qual o impacto dessas declarações para o Brasil? Giovanna Risardo e o repórter Fábio Menegatti discutem os desdobramentos desse encontro com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do Ibmec São Paulo.



