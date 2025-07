Podcast JR 15 Min #1209 | Barulho em excesso: quando festas, obras e caminhões viram caso de polícia

Você já foi acordado de madrugada por ruídos altos vindos da rua ou de uma obra próxima? Esse incômodo é mais comum do que se imagina. Só em São Paulo, a Polícia Militar registrou quase 730 mil ocorrências de perturbação do sossego em um único ano. E o problema não se limita às grandes cidades: o barulho — seja de festas, reformas ou caminhões de entulho — afeta milhões de brasileiros diariamente. Mas o que a lei diz sobre isso? Como denunciar casos de perturbação do sossego? E por que essas situações parecem nunca ter solução definitiva? Para entender os direitos dos moradores e os limites legais para ruídos em áreas residenciais, Adriana Perroni e o repórter Filipe Brandão conversaram com o advogado Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor e membro da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas (SP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!