Podcast JR 15 Min #1210 | Crime de estelionato: entenda como os casos aumentaram com a tecnologia

A definição do famoso artigo 171 do Código Penal brasileiro descreve o crime de estelionato como a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de alguém, por meio de artifícios fraudulentos. Com o avanço da inteligência artificial, criminosos têm utilizado recursos para assumir rostos, vozes e identidades de forma cada vez mais realista. No Brasil, uma pessoa se torna vítima de estelionato a cada 16 segundos. Só no ano passado, o prejuízo ultrapassou R$ 12 milhões, um número alarmante. Por que esse crime se tornou tão comum no meio digital? O que é o deepfake e por que representa um risco tão grande? Como identificar o que é real e o que foi manipulado? Adriana Perroni e a repórter Ingrid Griebel conversam com o advogado Luiz Requião, especialista em Direito Penal, para entender como funcionam os crimes de estelionato na era digital e como se proteger.



