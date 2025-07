Podcast JR 15 Min #1211 | Câncer entre jovens cresce: saiba os fatores e como se proteger

Um estudo global publicado na revista BMJ Oncology revelou um aumento de 79% nos novos casos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos entre 1990 e 2019. Nesse período, as mortes nessa faixa etária subiram 29%. O que tem causado esse aumento preocupante? Como o diagnóstico precoce pode salvar vidas? Adriana Perroni e a repórter Marcela Varasquim discutem o tema com Roberto de Almeida, diretor-geral do INCA.



