Podcast JR 15 Min #1212 | Crise Brasil-EUA: Trump impõe tarifa de 50% e mercado reage

A relação entre Brasil e Estados Unidos vive um novo momento de tensão após o presidente americano, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. A medida entra em vigor em 1º de agosto e já gera forte repercussão entre autoridades brasileiras, representantes do setor produtivo e empresas exportadoras. A partir desta terça (15), o governo brasileiro começa uma série de reuniões com empresários e lideranças setoriais para avaliar os impactos da medida e discutir possíveis reações. No JR 15 Minutos, Eduardo Ribeiro e o repórter Yuri Achcar conversam com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, sobre os desdobramentos econômicos e diplomáticos da decisão.