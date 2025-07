Podcast JR 15 Min #1214 | Saneamento básico: novo ranking escancara desigualdade entre regiões

O Instituto Trata Brasil divulgou o Ranking do Saneamento 2025, revelando um cenário de contraste: enquanto cidades paulistas avançam no acesso à água tratada e na coleta de esgoto, municípios da Amazônia Legal ainda carecem do básico. Santarém, no Pará, ocupa a última posição entre os 100 municípios mais populosos do país. A desigualdade regional é o destaque do levantamento. Para analisar os dados e discutir soluções, Eduardo Ribeiro e Marília Argollo conversam com Luana Pretto, presidente-executiva do Instituto Trata Brasil.



