Podcast JR 15 Min #1215 | Descontos indevidos no INSS: saiba como garantir seu reembolso

Mais de 1,5 milhão de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos no benefício do INSS serão ressarcidos. Os primeiros pagamentos estão previstos para o dia 24 de julho. Para viabilizar a devolução, o presidente Lula assinou uma Medida Provisória que libera R$ 3,31 bilhões em crédito extraordinário ao Ministério da Previdência Social. No episódio, explicamos como funciona o acordo, mostramos o passo a passo para consultar se você tem direito ao reembolso e orientamos quem ainda pode contestar valores ou sequer sabe que foi afetado. Eduardo Ribeiro entrevista Rodolfo Ramer, advogado e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB-SP.



