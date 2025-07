Podcast JR 15 Min #1217 | Alfabetização infantil: um caminho de desafios e conquistas

Após a queda causada pela pandemia de Covid-19, a alfabetização infantil no Brasil apresenta recuperação em 2024. Dados do Ministério da Educação indicam que 59,2% das crianças concluem a alfabetização até o fim do 2º ano do ensino fundamental, próximo à meta de 60%. Neste episódio, Eduardo Ribeiro e Daniela Mendes, do Todos Pela Educação, discutem as desigualdades regionais, os principais obstáculos e as políticas públicas que têm gerado avanços.



