Podcast JR 15 Min #1219 | Feminicídio: a escalada invisível da violência doméstica no Brasil

Mais de 21 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão apenas no último ano. A cada dia, quatro mulheres são assassinadas — vítimas de uma violência que, na maioria das vezes, começa dentro de casa, de forma silenciosa e progressiva. A nova série especial do Jornal da Record discute os fatores por trás desse ciclo de violência que leva ao feminicídio. Neste episódio, a promotora de Justiça Celeste Leite, referência nacional no enfrentamento à violência de gênero e presidente do Instituto Pró-Vítima, fala sobre os gargalos na prevenção, acolhimento e punição. Um debate urgente sobre como o Brasil pode — e deve — agir para proteger suas mulheres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!