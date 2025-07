Podcast JR 15 Min #1220 | Crise comercial: Brasil busca acordo para driblar novas tarifas

A menos de duas semanas da entrada em vigor do tarifaço de Donald Trump, que impõe um imposto de 50% sobre produtos brasileiros, o governo brasileiro busca alternativas para conter os danos. Enquanto países como Japão, Indonésia e Filipinas já garantiram acordos com os Estados Unidos, o Brasil ainda não chegou a um entendimento com Washington. No episódio de hoje, traçamos um panorama da crise e discutimos os próximos passos do país com o repórter Yuri Achcar e o economista Renan Silva, professor do Ibmec Brasília. Ainda há tempo para evitar o prejuízo? E se ele vier, como o Brasil pode reagir?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!