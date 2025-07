Podcast JR 15 Min #1222 | Consignado privado: nova lei amplia crédito, mas protege o trabalhador

Já está em vigor a nova lei do consignado CLT, que amplia o acesso ao crédito para trabalhadores do setor privado com carteira assinada. A proposta permite o desconto direto em folha de pagamento e também autoriza, pela primeira vez, que motoristas e entregadores de aplicativo façam empréstimos com débito automático em conta. A medida é vista pelo governo como uma estratégia para estimular o consumo, baratear o crédito e aquecer a economia. A legislação impõe ainda limites para evitar o superendividamento, garante proteção de dados e prevê fiscalização das operações. Para entender os impactos da nova norma, o JR 15 Minutos recebe o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena.



