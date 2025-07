Podcast JR 15 Min #1223 | Brasil deixa o Mapa da Fome, mas insegurança alimentar ainda preocupa

Pela primeira vez desde 2018, o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU. O relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025”, apresentado na Etiópia, aponta que menos de 2,5% da população brasileira está em situação de subnutrição — índice que permite a exclusão da lista. A saída representa um avanço após anos marcados pela volta da fome, agravada pela pandemia. Mas o alerta continua: 13,5% da população ainda enfrenta insegurança alimentar moderada ou grave. No JR 15 Minutos, o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, Daniel Balaban, explica os significados desse resultado e os próximos passos no combate à fome.



