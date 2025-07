Podcast JR 15 Min #1224 | Crimes virtuais em alta: como proteger crianças e adolescentes?

O ambiente digital, cada vez mais presente na rotina de crianças e adolescentes, tem exposto esse público a riscos crescentes. Além de vítimas, muitos jovens também se tornam protagonistas de crimes virtuais cometidos em redes sociais e plataformas de jogos online. Segundo a ONG SaferNet, apenas no primeiro trimestre de 2025, as denúncias relacionadas a uma dessas plataformas aumentaram 272%, evidenciando a gravidade da situação. Para entender os perigos que rondam os menores de idade no mundo virtual — e o que pode ser feito para garantir a segurança digital dessa geração —, o Jornal da Record conversa com o juiz Iberê Dias, da Vara da Infância e Juventude.



