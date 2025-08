Podcast JR 15 Min #1225 | Desigualdade e abandono escolar: como para garantir o direito à educação?

Com a retomada das aulas em escolas por todo o país, destaca-se um problema persistente: quase 1 milhão de crianças e adolescentes permanecem fora da escola. Desde 2017, mais de 300 mil foram reinseridos por meio da Busca Ativa Escolar, iniciativa do UNICEF em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), que ajuda municípios a identificar, acolher e enfrentar as causas da exclusão escolar. Apesar dos avanços, o abandono está diretamente associado a desigualdades de raça, gênero, renda e território. Para aprofundar a análise e apontar soluções, o JR 15 Minutos recebe Monica Pinto, chefe de Educação do UNICEF no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!