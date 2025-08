Podcast JR 15 Min #1226 | Tarifaço de Trump: impacto e riscos para a economia brasileira

O presidente Donald Trump oficializou a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros por meio de ordem executiva. A medida, que entra em vigor no dia 6 de agosto, classifica o Brasil como uma "ameaça incomum e extraordinária" à segurança e à economia dos EUA. Apesar da dureza do tarifaço, cerca de 700 produtos foram poupados - entre eles, petróleo, minério de ferro, aeronaves e suco de laranja. Já setores como carne bovina, café, frutas, calçados e têxteis sofrerão os maiores impactos. Para analisar as consequências econômicas, comerciais e políticas, o podcast recebe o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale.



