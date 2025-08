Podcast JR 15 Min #1227 | Fibromialgia será classificada como deficiência no Brasil

A partir de janeiro de 2026, pessoas com fibromialgia serão oficialmente classificadas como Pessoas com Deficiência (PCD). A condição, que afeta cerca de 3% da população brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, passará a garantir acesso a políticas públicas específicas — entre elas, atendimento prioritário e cotas em concursos públicos. A lei foi sancionada pelo presidente Lula e representa um avanço no reconhecimento das limitações enfrentadas por pacientes. O reumatologista Henrique Dalmolin, do Hospital Moriah, explica os impactos da medida.



