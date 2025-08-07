Podcast JR 15 Min #1229 | Tarifaço entra em vigor: Brasil reage com ofensiva na OMC

Começou a valer nesta terça-feira (5) a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida atinge cerca de 36% das exportações e ameaça setores estratégicos, como carne, café e frutas. O governo Lula, que tentou ampliar as exceções à tarifa, agora recorre à Organização Mundial do Comércio (OMC) e prepara um plano emergencial para reduzir os impactos, com ações que incluem crédito subsidiado e proteção a empregos. Para discutir os efeitos econômicos, o cenário diplomático e os riscos institucionais dessa crise, o Jornal da Record conversa com Alexandre Pires, economista e professor do Ibmec São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!