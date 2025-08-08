Podcast JR 15 Min #1230 | Violência contra a mulher: o grito silencioso por ajuda

Muitas vítimas de violência doméstica não conseguem pedir socorro diretamente — mas encontram formas discretas de se comunicar. Um simples pedido de pizza ou de remédio pode esconder uma situação de risco. Neste episódio, mostramos como esses sinais funcionam na prática, com casos reais registrados na Bahia e no Mato Grosso do Sul. A procuradora de Justiça Criminal Nathalie Malveiro explica como identificar os códigos, os canais de denúncia e o papel da sociedade na proteção das vítimas.



