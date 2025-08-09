Podcast JR 15 Min #1231 | Entre o legal e o ético: a influência das apostas nas redes sociais
O advogado especialista em cibercrimes Luiz Augusto D’Urso detalha os riscos legais para divulgadores desse tipo de conteúdo
As redes sociais têm sido usadas para promover apostas online, levantando preocupação sobre os limites legais e éticos dessa prática, especialmente entre os mais vulneráveis. Um esquema que movimentou mais de R$ 4 bilhões atraía apostadores das classes D e E com promessas de ganhos rápidos e ostentação — um grupo que, segundo o Serasa, corresponde a 40% dos endividados envolvidos no “jogo do tigrinho”. Neste episódio, o advogado especialista em cibercrimes Luiz Augusto D’Urso detalha os riscos legais para divulgadores desse tipo de conteúdo e os desafios para regulamentar as apostas no Brasil.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas