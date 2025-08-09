Podcast JR 15 Min #1231 | Entre o legal e o ético: a influência das apostas nas redes sociais

As redes sociais têm sido usadas para promover apostas online, levantando preocupação sobre os limites legais e éticos dessa prática, especialmente entre os mais vulneráveis. Um esquema que movimentou mais de R$ 4 bilhões atraía apostadores das classes D e E com promessas de ganhos rápidos e ostentação — um grupo que, segundo o Serasa, corresponde a 40% dos endividados envolvidos no “jogo do tigrinho”. Neste episódio, o advogado especialista em cibercrimes Luiz Augusto D’Urso detalha os riscos legais para divulgadores desse tipo de conteúdo e os desafios para regulamentar as apostas no Brasil.



