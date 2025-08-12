Podcast JR 15 Min #1232 | Dois milhões sem creche: a desigualdade que impacta a infância

O acesso desigual às creches no Brasil aprofunda a disparidade entre ricos e pobres. Embora tenha havido avanços nas matrículas, um estudo do Todos Pela Educação mostra que a desigualdade entre as classes sociais aumentou nos últimos anos. Atualmente, mais de 2 milhões de crianças de até 3 anos estão fora das creches por dificuldades de acesso, e o ritmo de expansão permanece lento e desigual entre as diferentes regiões do país. Para discutir os efeitos dessa exclusão na infância, entrevistamos Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação.



