Podcast JR 15 Min #1234 | Celulite facial: infecção grave que levou repórter da RECORD à internação

A celulite facial é uma infecção bacteriana que pode atingir camadas profundas do rosto e, em casos severos, representar risco de vida. A repórter Adriana Perroni, da RECORD, foi internada duas vezes por conta da doença. Após receber alta, ela continua o tratamento com antibióticos e acompanhamento médico rigoroso. No episódio de hoje, Adriana compartilha sua experiência, enquanto o cardiologista Álvaro Paiva, do Hospital Moriah, explica o desenvolvimento da infecção, os sinais de alerta e o manejo clínico recomendado.