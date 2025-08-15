Podcast JR 15 Min #1235 | Tarifaço: governo lança pacote de ajuda aos exportadores

O governo Lula reagiu ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos, em vigor desde 6 de agosto, com o lançamento do pacote “Brasil Soberano”. O programa oferece crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas para socorrer os setores mais prejudicados. No JR 15 Minutos, o economista Joelson Sampaio, professor da FGV EESP, avalia a efetividade dessas medidas e seus reflexos na economia brasileira.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!