Podcast JR 15 Min #1235 | Tarifaço: governo lança pacote de ajuda aos exportadores

O economista Joelson Sampaio, professor da FGV EESP, avalia a efetividade dessas medidas e seus reflexos na economia brasileira

Podcast JR 15 min|Do R7

O governo Lula reagiu ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos, em vigor desde 6 de agosto, com o lançamento do pacote “Brasil Soberano”. O programa oferece crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas para socorrer os setores mais prejudicados. No JR 15 Minutos, o economista Joelson Sampaio, professor da FGV EESP, avalia a efetividade dessas medidas e seus reflexos na economia brasileira.

