Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Podcast JR 15 Min #1236 | Hytalo Santos preso: especialistas analisam efeitos da adultização

A psicopedagoga Elizabeth Monteiro analisa os efeitos psicológicos e sociais dessa prática em crianças e adolescentes

Podcast JR 15 min|Do R7

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, junto com seu companheiro, após denúncias de adultização de crianças e adolescentes divulgadas pelo influenciador Felipe Bressanim, o Felca. O caso repercutiu nacionalmente e reacende o debate sobre os impactos da adultização na saúde mental das vítimas. Neste episódio, a psicopedagoga Elizabeth Monteiro analisa os efeitos psicológicos e sociais dessa prática em crianças e adolescentes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • exploracao-infantil
  • abuso-infantil
  • podcast-jr-15-min

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.