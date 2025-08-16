Podcast JR 15 Min #1236 | Hytalo Santos preso: especialistas analisam efeitos da adultização
A psicopedagoga Elizabeth Monteiro analisa os efeitos psicológicos e sociais dessa prática em crianças e adolescentes
O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, junto com seu companheiro, após denúncias de adultização de crianças e adolescentes divulgadas pelo influenciador Felipe Bressanim, o Felca. O caso repercutiu nacionalmente e reacende o debate sobre os impactos da adultização na saúde mental das vítimas. Neste episódio, a psicopedagoga Elizabeth Monteiro analisa os efeitos psicológicos e sociais dessa prática em crianças e adolescentes.
