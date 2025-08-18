Podcast JR 15 Min #1237 | Condomínios: refúgios seguros viram alvos de criminosos

Antes vistos como locais seguros, os condomínios têm se tornado alvos vulneráveis de criminosos, que exploram falhas humanas e estruturais, utilizando tecnologia e técnicas de observação para aplicar golpes e cometer assaltos. Só em São Paulo, nos primeiros três meses de 2025, foram registrados 475 casos de roubo ou furto em condomínios, uma média de cinco ocorrências por dia. Para entender como esses crimes acontecem, quais falhas são exploradas e como é possível se proteger, conversamos com o especialista em segurança Marcy José de Campos Verde.



