Podcast JR 15 Min #1239 | Trump, Putin e Zelensky: encontros que podem redefinir a guerra

A política internacional ganhou novos capítulos com dois movimentos estratégicos. Em um primeiro momento, Donald Trump recebeu Vladimir Putin no Alasca para debater alternativas ao impasse da guerra na Ucrânia. Dias depois, foi a vez de Volodymyr Zelensky se reunir na Casa Branca com o presidente norte-americano e líderes europeus. Os encontros deixaram no ar sinais de negociação, mas também evidenciaram a incerteza sobre o futuro do conflito. O JR 15 Minutos recebe a repórter Juliana Dias e a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Cristina Pecequilo, para avaliar os possíveis desdobramentos.



