Podcast JR 15 Min #1241 | Mommy Makeover: cirurgias pós-parto em alta

O “Mommy Makeover”, pacote de cirurgias plásticas voltado à recuperação da forma física após a gestação, vem ganhando popularidade entre mulheres que deram à luz. Influenciadoras digitais ajudam a divulgar a prática, que combina procedimentos como abdominoplastia, lipoaspiração e aumento ou redução de mama. O cirurgião plástico Daniel Carli, do Hospital Moriah, detalha no JR 15 Minutos os benefícios, riscos e cuidados necessários para quem pretende se submeter às cirurgias.