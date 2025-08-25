Podcast JR 15 Min #1242 | Casos recentes de hérnia inguinal no Corinthians: prevenção e diagnóstico
Eduardo Ribeiro fala sobre o tema com Rafael Nicastro, médico e coordenador do Instituto de Hérnias do Hospital Moriah
Três atletas do Corinthians — Gustavo Henrique, Hugo Souza e Yuri Alberto — foram submetidos a cirurgias de hérnia inguinal nas últimas semanas. A sequência de episódios chamou atenção não apenas pelo impacto no elenco, mas também por evidenciar que o problema vai além do esporte e pode afetar qualquer pessoa. A situação abre espaço para o debate sobre fatores de risco, métodos de prevenção e a importância do diagnóstico precoce. No JR 15 Minutos, o médico Rafael Nicastro, coordenador do Instituto de Hérnias do Hospital Moriah, detalha os cuidados necessários e orienta sobre os primeiros sinais da doença.
