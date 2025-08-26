Podcast JR 15 Min #1243 | Adultização: o que pode mudar com a nova lei?

A regulamentação das redes sociais volta ao centro do debate público com a aprovação do chamado ECA Digital pela Câmara dos Deputados. A nova proposta estabelece regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente online, em meio às crescentes denúncias de adultização precoce. O tema ganhou força após o influenciador Felipe Bressanim, o Felca, expor casos de exploração infantil em plataformas digitais. No episódio desta segunda (25), o JR 15 Minutos recebe o advogado Coriolano Camargo, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB-SP, para discutir os impactos da nova legislação, os desafios da proteção infantil na era dos algoritmos e o papel das famílias e das plataformas nesse cenário.



