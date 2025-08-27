Podcast JR 15 Min #1244 | O perigo sobre duas rodas: quase 15 mil ciclistas morreram em 10 anos

Entre 2014 e 2024, o Brasil registrou quase 15 mil mortes de ciclistas, segundo o Ministério da Saúde — uma média alarmante de quase quatro vítimas por dia. A ausência de infraestrutura segura, aliada ao desrespeito de motoristas e à falta de políticas públicas eficazes, revela a vulnerabilidade da mobilidade urbana sobre duas rodas. No episódio desta semana do JR 15 Minutos, Jaana Pinheiro, diretora administrativa da União de Ciclistas do Brasil (UCB), analisa os principais desafios enfrentados por quem pedala e propõe caminhos para tornar o trânsito mais seguro e inclusivo.