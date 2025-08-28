Logo R7.com
Podcast JR 15 Min #1245 | EUA x Venezuela: Trump amplia cerco a Maduro e aumenta tensão

O repórter Mathias Brotero e a professora de Relações Internacionais, Carolina Pedroso explicam o que está em jogo nesse confronto

Podcast JR 15 min|Do R7

A relação entre Estados Unidos e Venezuela vive uma nova escalada de tensão. O governo de Donald Trump reforçou a pressão sobre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com o envio de navios de guerra, aeronaves e até um submarino nuclear para a costa venezuelana, sob o argumento de combater o narcotráfico. Como reação, Caracas mobilizou tropas na fronteira com a Colômbia e convocou civis para integrar a milícia bolivariana. No JR 15 Minutos desta quinta (28), o repórter Mathias Brotero e a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Carolina Pedroso explicam o que está em jogo nesse confronto.

