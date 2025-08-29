Podcast JR 15 Min #1246 | Sedentarismo: quanto custa ficar parado?

O ranking das cidades mais sedentárias do Brasil mostra como a falta de atividade física afeta diretamente o sistema de saúde. Academias tiveram que se reinventar após a pandemia, enquanto o crescimento do uso de canetas emagrecedoras tem transformado a indústria de alimentos e impulsionado o número de cirurgias de perda de peso. Neste episódio do JR 15 Minutos, Edu Ribeiro conversa com a médica Ana Olga Nagano, especialista em gastroenterologia e cirurgias bariátrica e metabólica do Hospital Moriah e o esportista e especialista em saúde e bem-estar, Julio Miglioli, sobre essa condição física.



