Podcast JR 15 Min #1247 | Receptação: o crime silencioso que movimenta bilhões no Brasil

Pouco visível para grande parte da população, a receptação movimenta bilhões de reais todos os anos no país. Comprar ou vender produtos roubados — de celulares a medicamentos — vai além de uma infração: alimenta uma rede criminosa que se fortalece a cada transação. No JR 15 Minutos, o delegado Edson Pinheiro dos Santos Junior, diretor do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), analisa as razões pelas quais esse crime ainda é recorrente e aponta como o cidadão pode se proteger.



