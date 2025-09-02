Logo R7.com
Podcast JR 15 Min #1248 | De presídios à Faria Lima: operação bilionária contra o PCC

O coronel José Vicente da Silva, ex-secretário Nacional de Segurança Pública, detalha a complexidade e a dimensão dessa rede criminosa

Podcast JR 15 min|Do R7

A maior operação da história do Brasil contra o crime organizado revelou um esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. A facção, originada nos presídios paulistas, agora movimenta enormes fortunas, infiltra-se em empresas e atua dentro do sistema financeiro. Até a emblemática Avenida Faria Lima foi alvo de dezenas de mandados de busca. No episódio desta segunda (1°), Adriana Perroni conversa com o coronel José Vicente da Silva, ex-secretário Nacional de Segurança Pública, sobre a complexidade e a dimensão dessa rede criminosa.

