Podcast JR 15 Min #1249 | Bom senso x direito: conflitos nas entregas de comida

Cerca de 40% dos brasileiros utilizam aplicativos para pedir comida. Por trás da conveniência, surgem dilemas envolvendo entregadores, consumidores e conflitos cotidianos. No Rio de Janeiro, um caso recente — que resultou na prisão de um policial penal após discussão sobre uma entrega — reacendeu a questão: até onde vai o bom senso e onde começa o direito? Para discutir o tema, o JR 15 Minutos recebe Igor Marchetti, advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).



