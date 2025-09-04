Podcast JR 15 Min #1250 | Amazônia perde chuvas e esquenta: alerta climático para a COP 30

O desmatamento é responsável por 75% da redução das chuvas na Amazônia desde 1985, segundo estudo publicado na revista científica Nature Communications. O levantamento mostra que, nesse período, a floresta deixou de receber em média 15,8 milímetros de chuva por estação seca e registrou aumento de 2°C na temperatura máxima. Com a proximidade da COP 30, os dados reforçam a necessidade de ações urgentes contra o avanço da degradação ambiental. No JR 15 Minutos, a análise é feita por Ane Alencar, pesquisadora climática e diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).



