Podcast JR 15 Min #1251 | Antibióticos: falta de protocolo em hospitais e o risco de superbactérias

Embora fundamentais no combate a infecções, os antibióticos podem se transformar em uma ameaça quando usados de forma inadequada. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Infectologia, um em cada cinco hospitais brasileiros não conta com protocolos para orientar a dosagem correta dos medicamentos. A ausência desse controle contribui para o avanço das superbactérias, que já provocam quase 50 mil mortes anuais no país. Sobre os riscos e a necessidade de medidas mais seguras, o JR 15 Minutos entrevista a médica infectologista Marcela Bandeira, do Hospital Moriah.