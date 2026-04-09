Podcast JR 15 Min #1395 | Cessar-fogo no Oriente Médio alivia tensão, mas alerta global permanece

Donald Trump anunciou um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos, Israel e Irã, após semanas de ameaças diretas. O efeito imediato foi a reabertura parcial do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. Apesar da trégua, a situação continua instável, e o conflito já impacta a economia global, com alta nos preços do petróleo, pressão sobre alimentos, riscos logísticos e temor de inflação. O 15 Minutos detalha os desdobramentos com o professor Alexandre Pires, do Ibmec São Paulo.