Podcast JR 15 Min #1484 | Terremotos em sequência: o que está acontecendo?
Venezuela, Japão e Colômbia foram atingidos por abalos sísmicos nas últimas semanas
Venezuela, Japão, Colômbia. Nas últimas semanas, grandes terremotos atingiram diferentes partes do mundo. A frequência e a intensidade dos tremores chamaram a atenção. Mas será que o planeta está registrando mais grandes terremotos? E existe alguma relação entre esses eventos? Para responder a essas perguntas, o JR 15 Minutos recebe José Alexandre Nogueira, analista do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo.
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Pediatra infectologista e secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri fala sobre o problema
Podcast JR 15 Min #1481 | Ansiedade infantil: como identificar, tratar e prevenir?
Arthur Danila, médico psiquiatra, especialista em ansiedade e depressão, explica por que a ansiedade é a principal causa de incapacidade entre crianças
Podcast JR 15 Min #1480 | Sarampo e outras doenças: o risco da baixa cobertura vacinal
Doença está controlada no Brasil, mas pode voltar sem a devida imunização
Podcast JR 15 Min #1479 | Ceuta: a crise migratória na fronteira entre África e Europa
Roberto Georg Uebel, professor de Relações Internacionais da ESPM, discute por que tantas pessoas ainda arriscam a própria vida na tentativa de chegar à Europa
Podcast JR 15 Min #1478 | Corrida de rua: como praticar com segurança?
Álvaro Paiva, cardiologista e médico do esporte do Hospital Moriah, fala sobre os cuidados necessários antes, durante e depois de uma prova; não perca
Podcast JR 15Min # 1477 | O novo remédio que pode transformar a prevenção contra o HIV
Conheça o cabotegravir, um medicamento injetável de longa duração é esperança contra a doença
Podcast JR 15 Min #1476 | Semaglutida: expansão do tratamento e avanço do mercado clandestino
O JR 15 Minutos recebe a endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Rosana Radominski
Podcast JR 15 Min #1475 | Escolas sem celular: o impacto da lei após 18 meses
Pedro Annunciato, gerente pedagógico da Associação Nova Escola, analisa os impactos da medida e discute os próximos passos
Podcast JR 15 Min #1474 | Anuário da Segurança: quais crimes mais preocupam hoje?
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o principal levantamento sobre a criminalidade no país
Podcast JR 15 Min #1473 | Novas tarifas dos EUA: quais os impactos para o Brasil?
Joelson Sampaio, professor de Economia da FGV, explica o que muda na prática com as medidas e quais podem ser as consequências para o país
Podcast JR 15 Min #1472 | Crédito consignado para CLT: quando compensa?
Para responder a essa pergunta, recebemos o economista e professor da FGV, Alberto Ajzental
Podcast JR 15 Min #1471 | Trabalho nos feriados: entenda as novas regras
O presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB São Paulo, Otávio Pinto e Silva fala sobre as mudanças nas regras para o funcionamento do comércio nos
Podcast JR 15 Min #1470 | Show cancelado: quem paga a conta do prejuízo?
Patrícia Dias, diretora de Assuntos Jurídicos do Procon São Paulo, esclarece quem tem direito ao reembolso e quem deve devolver o dinheiro