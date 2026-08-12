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Podcast JR 15 Min #1484 | Terremotos em sequência: o que está acontecendo?

Venezuela, Japão e Colômbia foram atingidos por abalos sísmicos nas últimas semanas

Podcast JR 15 min|Do R7

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Venezuela, Japão, Colômbia. Nas últimas semanas, grandes terremotos atingiram diferentes partes do mundo. A frequência e a intensidade dos tremores chamaram a atenção. Mas será que o planeta está registrando mais grandes terremotos? E existe alguma relação entre esses eventos? Para responder a essas perguntas, o JR 15 Minutos recebe José Alexandre Nogueira, analista do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo.

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