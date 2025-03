Advocacia-Geral da União entra com 12 ações na Justiça contra 23 infratores ambientais

A Advocacia-Geral da União entrou com 12 ações na Justiça contra 23 infratores ambientais. O órgão cobra R$ 76 milhões em indenizações e recuperação de áreas degradadas nos biomas da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa e Pantanal. As ações foram apresentadas em onze estados. As medidas se basearam em autos de infração e laudos do Ibama.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!