Apresentadora de telejornal se esconde embaixo da bancada durante terremoto na Turquia

Um terremoto com 5,9 de magnitude na escala Richter atingiu a Turquia na manhã desta quarta-feira (16). Imagens registraram o desespero de uma apresentadora de telejornal, que acaba se escondendo embaixo da bancada no momento do tremor. O epicentro do abalo foi na mesma região onde, no ano passado, outro terremoto resultou em mais de 50 mil mortes.