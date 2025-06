Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A onda de frio sobre o centro-sul do país continua. Em São Joaquim, Santa Catarina, a manhã desta quarta (11) foi marcada por geada. As temperaturas na região devem permanecer próximas ou até abaixo de zero, até o fim da semana. Em São Paulo, os termômetros podem registrar entre 5 e 10 graus nas próximas madrugadas. E ainda: Comércio deve ter alta de 3,2% no Dia dos Namorados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!