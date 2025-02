Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Belém e Salvador tiveram mais de 6,7 mil tiroteios em 2024, quase um terço desses tiroteios ocorreram durante ações policiais. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 5.936 pessoas foram baleadas. 4.104 morreram e mais de 1.800 ficaram feridas. E ainda: Governo regulamenta lei que proíbe celulares nas escolas e prevê exceções.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!