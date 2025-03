Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte do ciclista Vitor Medrado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, na zona sul da capital paulista. O homem detido dirigia a moto usada no crime em 13 de fevereiro. O atirador já havia sido preso, assim como Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como "Mainha do Crime", apontada como líder de uma quadrilha atuante no Itaim Bibi. E ainda: Sobe para 20 o número de mortes por febre amarela no estado de São Paulo em 2025.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!