Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realizou uma operação contra uma quadrilha de tráfico internacional de drogas nesta quarta-feira (2). Além da capital paulista, a polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Campinas (SP) e em Santo Antônio da Posse (SP). As investigações tiveram início em setembro de 2024, após PMs prenderem em flagrante dois homens suspeitos de enviar cocaína em garrafas térmicas para a Itália. E ainda: Cidade de São Paulo registra segunda morte por dengue em 2025.



