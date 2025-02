Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (26)

O estado de São Paulo está em alerta máximo com 18 casos confirmados de febre amarela, incluindo 12 óbitos. A cidade de Campinas, a mais afetada, implementará vacinação ativa, com unidades de saúde buscando indivíduos não vacinados. A imunização é considerada a principal estratégia de controle. Na vacinação contra a dengue, menos da metade das crianças retornam para a segunda dose, essencial para a imunização completa.



