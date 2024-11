Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: No Rio de Janeiro, uma mulher foi arrastada por uma moto numa tentativa de roubo, no Leblon, bairro nobre da cidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que duas amigas caminham na calçada até que um motoqueiro sobe para roubá-las. O criminoso puxa a bolsa de uma delas e a vítima acaba caindo no chão e sendo arrastada por alguns metros. E ainda: Coreia do Sul tem a maior nevasca desde 1907.