Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (1)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O feriado desta quinta-feira (1º) começou com vários acidentes de trânsito em São Paulo. O helicóptero da RECORD registrou o tombamento de dois caminhões na Marginal Tietê, um deles causado pelo motorista que dormiu ao volante. Ele transportava roupa hospitalar esterilizada e teve ferimentos leves. E ainda: Estados Unidos e Ucrânia assinam acordo sobre exploração de minerais raros em território ucraniano.



